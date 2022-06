Elizabeth II, reine de la Pop culture

En 1977, les Sex Pixtols, le groupe punk le plus célèbre et évidemment le plus provocateur de tous à l'époque, scande l'hymne de la Reine God Save the Queen et le détourne en un hymne contre l'autoritarisme. Au niveau des paroles, on est un cran plus loin dans la provocation, puisque le texte dit que la Reine n'est pas humaine, et parle de son régime fasciste! Au départ, le titre devait être "No Future", le slogan du mouvement punk, mais le manager des Sex Pistols a le nez fin et propose "God Save the Queen". On est en plein jubilé des 25 ans de règne, le titre fait un carton…

Banni à l'époque, il ne choque plus aujourd'hui puisqu'il il ressort à l'occasion des 70 ans de règne d'Elizabeth II.