Elizabeth II : La Reine incontournable

Après 70 ans sur le trône, la reine d’Angleterre nous a quittés. Les Britanniques sont en deuil et le monde entier se souviendra d’elle comme une souveraine pas comme les autres. Vous l’avez forcément déjà vue mais où est-elle apparue ?

Que ce soit dans le film " Les Minions " ou la série " The Crown ", la souveraine a traversé vos écrans de télévision et de cinéma pendant des années. Durant son règne, elle aura rencontré le petit ourson Paddington, le Bon Gros Géant, James Bond…

Quand on fait le compte, on a pu la voir dans plus de 200 films et séries. Elle a été jouée par des actrices, elle a été dessinée, on l’a imitée… Elle est l'une des personnes les plus connues au monde.

Elizabeth II est une reine que nous ne sommes pas près d’oublier !