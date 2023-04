Elizabeth II irremplaçable ? Le couronnement de Charles passionne peu les Britanniques

Les mugs avec le portrait de Charles et la mention "The Coronation of His Majesty" ("Le couronnement de sa majesté") sont à 6 livres (6,7 euros) et les porte-clés, à 3 livres. "Les gens sont moins intéressés par ce roi", dit le vendeur, un Indien de 44 ans. La reine morte en septembre à 96 ans était extrêmement populaire. Le nouveau souverain est déjà un vieux roi de 74 ans et son couple avec Camilla est loin d'être aussi glamour que celui de William, son fils, et Kate.

Le vendeur évoque aussi l'inflation qui s'obstine à rester au-dessus de 10% et fait souffrir des millions de Britanniques, qui ont d'autres priorités.