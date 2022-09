Elizabeth II, guerre en Ukraine, Macron et Chine : tous concernés par la géopolitique de l’émotion

Autant que celles de son accession au trône, les images des funérailles d’Elizabeth II ont marqué l’opinion publique. Une vague d’émotion populaire a déferlé sur d’Est en Ouest. Des centaines de chefs d’État lui ont rendu hommage, dont Vladimir Poutine, pourtant persona non grata en Europe.

Que peut nous enseigner la géopolitique de l’émotion sur cet événement ?

"Les deux phénomènes majeurs auxquels on assiste aujourd’hui, la guerre en Ukraine – seule dans sa catégorie émotionnelle en Europe – et la mort de la reine Elizabeth II, deux événements qui n’ont bien entendu rien à voir avec l’autre, traduisent l’importance grandissante du facteur émotionnel, dans un monde plus mondialisé et plus divisé que jamais" observe Dominique Moïsi.

Il faut toutefois, selon l’expert en relations internationales, atténuer l’idée d’un basculement de la démocratie vers l’ère de l’émocratie. Encore moins pour l’ampleur émotionnelle du décès d’Elizabeth II. "Dans l’émotion qui a saisi le monde entier, il y a bien évidemment l’hommage à la personne qui avec le temps est devenue la mère, la grand-mère sinon l’arrière-grand-mère d’une partie importante de la planète. Il y a la fascination pour les couleurs, les sons, les images, on ne voit plus très bien la différence entre Game of Thrones et Elizabeth II. Les deux retransmissions sont aussi spectaculaires l’une que l’autre même si les images de la reine sont infiniment plus paisibles et plus sereines" compare-t-il.