Elizabeth II et Lady Diana : entente peu cordiale entre la reine d'Angleterre et la princesse des cœurs

Quand elle rencontre le Prince Charles, elle a 19 ans. Lui 32. Elle est belle, bien née, bien élevée. Ajoutez à cela un soupçon d’humour et de naïveté. Le peuple britannique ne pouvait que succomber. Elle est acclamée par la population pour son investissement dans des œuvres humanitaires qui ont parlé au plus grand nombre. Diana Spencer a touché par son apparente spontanéité. Mais Charles ne tombe pas amoureux pour autant. Lui aime Camilla. D’un an son ainée et surtout… mariée. Leur union est impossible.

C’est ainsi que le 29 juillet 1981, la jeune Lady Di épouse Charles. Mais ils n’ont rien en commun. Ils ne s’étaient vus que 13 fois avant d’unir leur destin. Ce mariage arrangé est un échec. L’ombre de Camilla plane en permanence sur le couple. La princesse est malheureuse. Elle souffre de boulimie et tente de mettre fin à ses jours.

Les rapports avec la reine ne sont guères plus chaleureux. C’est lors des funérailles de ses funérailles qu’Elizabeth II révèle son admiration pour la princesse, en lui rendant un hommage vibrant à Westminster. Une histoire à découvrir en entièreté dans ce 5e épisode du Mythe the Queen.

