Destiné à un large public, ce documentaire parcourt chronologiquement la vie d’Elizabeth II afin de comprendre comment la monarchie et en particulier, celle qui y a régné durant 70 ans, a changé à cette époque.

L’accent est mis sur la fin des années 40 et le début des années 50 – la fin de l’après-guerre, lorsque la jeune Elizabeth se marie et et monte sur le trône à l’âge de 25 ans, un peu plus tôt que prévu. On passe ensuite aux dramatiques années 90 lorsqu’un scandale suit le précédent, les mariages de ses enfants, Diana, la "reine de cœur" qui meurt tragiquement dans un accident de voiture. Et enfin, le passé récent avec le Brexit et le Megxit (la décision de Meghan et Harry de se retirer de la famille royale), la pandémie et la mort de son époux le prince Philip.