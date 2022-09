Elizabeth II, Brigitte Macron, Jackie Kennedy... Découvrez le destin de dix femmes de pouvoir

On a longtemps limité les femmes à des rôles secondaires dans l’histoire. Comme si elles n’étaient là que pour donner naissance à l’héritier d’un trône ou accompagner leur mari dans sa carrière. Patrick Weber a voulu remettre les pendules à l’heure et rendre hommage à ces femmes qui ont aussi – et parfois de manière très différente – exercé le pouvoir.

Il ne fallait pas attendre le mouvement #MeToo pour regretter le mauvais traitement que l’histoire a souvent réservé à ce "deuxième" sexe que l’on a longtemps qualifié de "faible". Un qualificatif terrible mais qui en dit long sur le "péché originel" de féminité aux yeux de certains auteurs et de l’opinion publique.

Plus que jamais, il est temps d’écrire l’histoire au féminin. Voilà pourquoi Patrick Weber vous entraîne sur les traces de dix destins de femmes : Sissi, Cléopâtre, Sophia Loren, Grace Kelly, Elizabeth II, Brigitte Macron, la Reine Victoria, Jackie Kennedy, Arletty et Michiko. Des femmes fortes, séduisantes et attachantes. Des noms qui sont connus mais dont les destins demeurent souvent mystérieux.