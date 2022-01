Elizabeth Debicki en Lady Di pour The Crown : encore plus fort que Kristen Stewart ?

Après Gillian Anderson en Margaret Thatcher, la série phénomène The Crown continue de miser sur la transformation physique de ses actrices et acteurs pour qu'ils ressemblent le plus possible aux personnes réelles qu'ils doivent incarner. Une tendance de nouveau très forte dans les biopics ces dernières années, comme on peut le voir avec Nicole Kidman et Javier Bardem dans le tout récent Being The Ricardos (visible sur une plateforme concurrente de celle qui propose The Crown) consacré à Lucille Ball et Desi Anraz, acteurs de la sitcom des années 50 I Love Lucy qui ont par ailleurs produit, avec leur société Desilu, des séries aussi mythiques que Mission:Impossible, Les Incorruptibles, Mannix et Star Trek.

Et cette fois, c'est Lady Li qui va se retrouver, de manière troublante à l'écran après Naomi Watts dans Diana et tout récemment Kristen Stewart dans Spencer. Elle apparaîtra, dans la saison 5 de The Crown, "sous les traits" (à ce point de transformation, on se demande si l'expression est appropriée) d'Elizabeth Debicki, vue dans le Tenet de Christopher Nolan.

Moins méconnaissable comme on peut le voir dans un des tweets ci-dessous, c'est Dominic West (The Wire, The Affair) qui incarne le Prince Charles.

Voici les quelques photos qui sont apparues.