"Elizabeth : A Portrait in Parts", un portrait pop, rock et bienveillant de la Reine d’Angleterre

Alice et Louis sont frère et sœur. Mais un frère et une sœur qui se détestent et qui ne se parlent plus depuis des années. Mais aujourd’hui, ils sont obligés de se revoir et de reprendre contact à la suite de la mort de leurs parents…

Ce film "Frère et sœur" a été réalisé par Arnaud Desplechin, qui a sorti il y a quelques semaines un autre film, "Tromperie". Un Desplechin présenté en compétition officielle au Festival de Cannes, il y a plus d’une semaine. Un drame des plus intimes emmené par Marion Cotillard et Melvil Poupaud (et Patrick Timsit). Un film où l’on retrouve les thèmes de prédilection du cinéaste français, à savoir la famille, les secrets de famille, les non-dits, les querelles familiales (déjà abordés dans "Un conte de Noël")… avec ces questions assez intéressantes… Pourquoi on se dispute ? Comment est-ce que ça commence… la haine d’un autre (qu’il soit de votre famille ou non) ? Qu’est-ce qui fait qu’un jour on ne se parle plus ?