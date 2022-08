Elites Series : les Néerlandais de The Agency champions du Benelux sur League of Legends

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on en a eu droit à une finale serrée jusqu’au bout !

Très rapidement les Néerlandais de The Agency ont imposé leur rythme et se sont imposés 2-0 à l’issue des deux premières parties. Dos au mur, le KRC Genk Esports a très bien redressé la barre pour revenir au score : 2-2, nous aurons droit à la fameuse "game 5" !

ndlr : En Esport, les matchs se jouent souvent en "Best-of-5". Si le niveau est inégal, la meilleure équipe s’impose souvent 3-0 et tout le monde gagne du temps. Par contre, lorsque le niveau est assez serré, les matchs vont souvent jusqu’à la dernière partie, dans laquelle tout se joue. Ces rencontres deviennent souvent des moments iconiques grâce à la pression accumulée et aux réactions du public, des joueurs et des commentateurs.

Finalement, The Agency saura trouver l’impulsion finale qui mettra fin au débat : quand une Lissandra et un Yone foncent dans la mêlée, rien ne les arrête vraiment… Les Néerlandais sont les champions officiels du Benelux sur League of Legends.