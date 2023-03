19 kills à 3, une âme du dragon et 29 minutes de jeu. Si on avait enlevé le nom de l’équipe et des joueurs, on aurait eu du mal à croire que c’était le KRC Genk qui s’est pris une correction pareille. Et pourtant, son adversaire de jeudi, mCon a tout simplement refusé de se laisser distancer au classement et a complètement roulé sur la game avec une compo pleine de ressources en early game et super bien exécutée.

Une victoire qui change la donne dans le classement puisque mCon rejoint HEET et Team 7AM à la deuxième place du classement avec 7 victoires. Mais cette victoire est également déterminante parce qu’elle élimine définitivement les Lions, ZennIT et BLX : il ne reste que deux matchs alors qu’il leur faut 3 victoires pour toucher ce top 4.