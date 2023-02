Elite Series LoL : toujours pas de victoire pour ZennIT

Les joueurs de The Agency avaient l’occasion de montrer qu’ils n’étaient pas là pour faire de la figuration hier soir face à la Team 7AM. Seulement une victoire derrière la Team 7AM dans le classement, c’était l’occasion pour eux de se détacher du milieu du classement et de se placer provisoirement en play-off.

Mais alors qu’ils étaient bien partis pour l’emporter, un mauvais call Baron Nashor et un excellent teamfight de Zhergoth, le toplaner de 7AM, on suffit à la Team 7AM pour comeback et remporter la partie. L’écart se creuse donc encore plus entre The Agency et le top trois de la compétition, une déception quand on sait qu’on les annonçait comme des favoris au titre.