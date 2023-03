Elite Series LoL : le KRC Genk prendra sa revanche en finale

La deuxième game aurait elle aussi bien pu tourner au vinaigre pour le KRC Genk qui s’est fait très peur. Malgré une âme du dragon sécurisée et une avance aux golds tout le long de la partie, The Agency, mené par son duo jungle/supp, n’a jamais abandonné et n’a cessé d’attraper les joueurs du KRC Genk à des endroits où ils n’auraient pas dû être. C’est finalement un backdoor de Robba (MVP de la soirée) sur Fiora qui mettra fin à la game et permettra au KRC Genk de revenir au score après presque 40 minutes de game.

A partir de là, c’est un KRC Genk revigoré que l’on a vu pour les deux dernières games. Au fil du BO, l’équipe semblait petit à petit retrouver son niveau de la saison régulière. Le KRC Genk décroche ainsi sa place en finale, une revanche face à la Team 7AM et son ticket pour les EMEA Masters Spring 2023.