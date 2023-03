Elite Series LoL : la grande finale approche

A seulement deux matchs de la fin de ce split des Elite Series LoL, trois équipes sont encore en lice pour remporter la victoire. La finale du looser bracket aura lieu ce mardi, et la grande finale de ce spring split aura lieu jeudi. Alors qui de The Agency ou du KRC Genk rejoindra la Team 7AM en finale et décrochera son ticket pour les EMEA Masters Spring 2023 ?