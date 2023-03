Elite Series LoL : All-Pro Teams et play-offs

Cette saison des Elite Series a été… inattendue ! Et quoi de mieux pour revenir sur les performances de cette saison que de faire les All-Pro Teams de la rédaction de RTBF iXPé.

Le principe des All-Pro Teams est de classer les 3 meilleurs joueurs (selon nous) à chaque rôle afin de mettre en valeur à la fois leur apport dans leur équipe mais aussi leurs performances individuelles. Les critères pris en compte dans le choix de ce classement sont les performances individuelles des joueurs, leurs statistiques, le nombre de parties jouées, le score final de leur équipe, et bien entendu la place qu’ils prennent au sein de leur équipe.

All-Pro team 1

Top : Lumerion

Jungle : Noodle

Mid : Mikkel

ADC : Orion

Supp : Nightmares

Un mélange des quatre meilleures équipes de ce split avec le toplaner de HEET, le jungle de la Team 7AM, le support de The Agency et le mid/adc du KRC Genk. Parmi ces cinq joueurs, Lumerion et Nightmares sont selon nous les deux meilleurs candidats au titre de MVP du split.

All-Pro team 2

Top : Robba

Jungle : Guertas

Mid : Tixn

ADC : Subbex

Supp : Quicktimer

Cette seconde équipe All-Pro se compose à nouveau de joueurs des équipes en play-offs, mais pas de The Agency cette fois-ci. On peut faire une mention spéciale à Tixn qui a en grande partie contribué à la très bonne saison de son équipe (HEET), après un départ compliqué en 0-4.

All-Pro team 3

Top : Zhergoth

Jungle : de sidere

Mid : Xeltop

ADC : Orre

Supp : Duimelot

La dernière équipe All Pro est-elle un peu plus diversifiée puisqu’on y retrouve le jungle de The Agency de sidere, mais aussi le midlaner de ZennIT Xeltop qui a fait une excellente saison et jouait souvent un grand rôle dans les victoires de son équipe.