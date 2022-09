Elite Series League of Legends : les équipes qualifiées pour 2023

Cela fait maintenant plus d’un mois et demi que tout le circuit compétitif des ligues régionales de League of Legends est pratiquement à l’arrêt, les Elite Series s’étant soldées par une victoire de l’équipe néerlandaise The Agency.

Depuis la refonte des ligues régionales par Riot Games, chaque fin de saison est synonyme de promotion pour les deux meilleures équipes de la seconde division et de relégation pour les deux plus mauvaises de la première division. Cette année, nous retrouvions donc ION SQUAD et KVM Esports pour représenter la première division tandis que l’autre côté, ZenniT Gaming et Northern Lions arrivés tout droit de division 2 du Belgian Tour et du Dutch Tour pour jouer leur promotion.