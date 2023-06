Elite Series League of Legends : début du segment d'été

En plus de toutes les compétitions Esportives qui recommencent (ou continuent) cet été, de nombreuses sorties sont également prévues pour les semaines/mois à venir… On pense par exemple à The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et Street Fighter 6 sortis récemment, Diablo IV ou encore le célèbre Baldur’s Gate 3 attendu pour le mois d’août.

Mais ce n’est pas tout ! Le mois de juin promet également d’être riche en conférences et en annonces en tous genres avec notamment le Summer Game Fest déjà prévu pour ce jeudi 8 juin. Retrouvez toutes les informations sur les conférences à venir dans notre article résumé de la semaine dernière.