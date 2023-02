Elite Series : début de la troisième semaine de compétition

L’équipe 100% belge des Benelux United nous a presque offert la première perfect game de la saison, avec seulement un Héraut de la Faille et deux tours concédés. Une semaine en 2-0 pour les BNL notamment grâce aux magnifiques performances de leur toplaner Zorac qui a obtenu le MVP pour la soirée de mardi et celle de jeudi.

Les Benelux United se partagent ainsi la tête du classement avec les favoris de chez KRC Genk et les outsiders de chez mCon. De l’autre côté du classement HEET conserve sa dernière position. Malgré le premier pentakill de la saison par leur midlaner Sumi et des games plus serrées, ils sont toujours en attente d’une première victoire.

Juste devant eux, avec une seule victoire sur quatre matchs, les Bruxellois de ZennIT cherchent encore leurs marques.