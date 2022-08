Elisha Cuthbert regrette ces couvertures de magazines masculins qu'on lui imposait

La star de "The Girl Next Door", Elisha Cuthbert qui fut aussi la fille de Jack Bauer dans "24", est revenue sur les années 2000 et 2010 durant lesquelles elle était un véritable sex-symbol selon MAXIM et FHM, une qualification dont elle n’est pas spécialement très fière.

Dans le podcast "Broad Ideas with Rachel Bilson", Elisha Cuthbert a été interrogée sur sa période de it-girl dans les années 2000 et 2010 ainsi que sur ses couvertures de magazine. L’actrice de "The Girl Next Door" a indiqué ne jamais avoir voulu faire partie "de tout ce cirque".

Elisha Cuthbert ne regarde pas ses couvertures de Maxim et FHM avec beaucoup de fierté et de nostalgie. Elle a expliqué qu’au début des années 2000, les studios de cinéma voulaient que les femmes posent pour les magazines masculins qui les sexualisaient fortement et qu’il n’y avait "vraiment aucune option" pour l’éviter. "À l’époque, nous nous sommes en quelque sorte retrouvées dans un milieu où cela se produisait vraiment. Je veux dire, Halle Berry le faisait, Jennifer Aniston le faisait…", a-t-elle déclaré avant d’ajouter que "Nous étions probablement trop jeunes pour subir cela, et nous nous sentions obligées de le faire."

Bien que la star de 39 ans ait admis que ces magazines populaires dans lesquels elle figure comptaient des millions d’abonnés et offraient "un moyen d’être vue et de promouvoir tout ce que vous faisiez à un moment donné", elle s’est toutefois demandé qui avait la légitimité d’évaluer son attrait physique. En avril, Cuthbert a également confié à The Daily Beast que plus jeune, ces shootings semblaient libérateurs mais lorsque les magazines ont commencé à classer les femmes, elle ne se sentait plus en accord avec le message.

Contente que la culture ait changé, Elisha Cuthbert constate cependant que son titre de "Femme la plus belle de la TV" de Maxim (2013) a toujours une certaine influence. "Quand quelqu’un lit ma biographie, ces choses apparaissent", a-t-elle déclaré. "En fait, ils ne signifient rien en ce qui me concerne en tant que personne ou ne signifient rien concernant ma carrière."