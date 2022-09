Élisez l’Ambassadrice des Sciences 2022 !

Pour faire connaissance avec ces incroyables jeunes femmes, rendez-vous sur les pages Facebook ou Instagram d’Innoviris : dans une courte vidéo, chacune d’elles y présente son parcours et son métier. Pour voter, rien de plus simple : il suffit de liker la vidéo de votre candidate préférée. 1 like = 1 vote, et ce jusqu’au 16 octobre à 10h.

Attention, seuls les likes sur les vidéos postées sur les réseaux sociaux d'Innoviris seront comptabilisés.

Et si vous souhaitez faire connaissance en chair et en os avec les quatre candidates, rendez-vous au I Love Science Festival qui aura lieu du 14 au 16 octobre 2022 à Tour & Taxis. Elles y animeront un atelier en lien avec leur métier et partageront leur passion avec les jeunes présents. Des tablettes seront mises à disposition afin de voter sur place. Alors n’hésitez pas et votez pour votre ambassadrice préférée !

Plus d’infos sur le site d’Innoviris.