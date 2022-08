Elise Vanderelst n’ira pas en finale du 1500 m : "J'étais plus concentrée sur mes études cette année"

Elise Vanderelst n’est pas parvenue à se qualifier pour la finale du 1500 mètres des championnats d’Europe d’athlétisme, ce mardi à Munich. Championne d’Europe en salle de la distance à Torun en 2021, la Belge a signé le temps de 4:07.62, le 17e des 27 engagées.

Dans la première des deux courses, Vanderelst a terminé 7e, perdant deux places dans les 200 derniers mètres. La Britannique Laura Muir, 3e des Mondiaux d'Eugene, s'est imposée en 4:06.40.

La Belge, hors du top 4 qualificatif pour la finale, a dû attendre le résultat de la seconde série pour savoir si elle allait être l'une des quatre repêchées. Mais le tempo de la seconde demie a été plus élevé et les quatre repêchées au temps sont issues de cette course.

Elle aurait dû améliorer son meilleur temps de l'année (4:05.16) pour devenir la première Belge à disputer la finale européenne du 1.500 mètres. Vanderelst avait déjà été éliminée en séries du 1.500 mètres aux Mondiaux d'Eugene, mi-juillet aux États-Unis.

La Montoise de 24 ans avait atteint les demi-finales des JO de Tokyo l'an dernier et y avait couru le 20e chrono en 4:04.86. Son record personnel a été établi à Florence le 10 juin 2021, en 4:02.63.