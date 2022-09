Elise Vanderelst bat le record de Belgique du mile à Zagreb

Elise Vanderelst a terminé une saison globalement décevante en établissant un nouveau record de Belgique du mile (1609 m) dans le meeting du World Athletics Continental Tour à Zagreb, dimanche en Croatie.



La Montoise s'est classée septième de la course en 4:26.09.Le record national du mile, distance non olympique, était détenu depuis le 18 août 2012 par Almensch Belete, qui a couru 4:28,11à Kessel-Lo.



Vanderelst disposait jusqu'à dimanche d'un record personnel en 4:32.44. A Zagreb, la victoire est revenue à l'Australienne Linden Hall en 4:21.10.



Julien Watrin a terminé quatrième du 400 m haies dans la capitale croate. Il a réalisé un chrono de 49.58. Le Gaumais ne s'est pas approché de son record national de 48.66, qu'il a réalisé lors du récent Mémorial Van Damme à Bruxelles. L'Américain CJ Allen a remporté la course en 49.10.