Elise Mertens sort Yanina Wickmayer au premier tour à Guadalajara : "La plus grosse différence, c'était le service"

Yanina Wickmayer (WTA 72) était déçue de ne pas avoir pu remporter le duel belgo-belge qui l'opposait à Elise Mertens, dimanche, au premier tour du tournoi WTA 1000 sur dur de Guadalajara, doté de 2.788.468 dollars, au Mexique.

L'Anversoise, 33 ans, s'est inclinée 7-6 (7/4), 6-2 contre la Limbourgeoise, 27 ans, après avoir mené 5-3 et 30-0 dans le premier set.

"J'ai eu des opportunités de remporter le premier set, mais je n'ai pas su saisir ma chance", a-t-elle expliqué après sa défaite. "Ce n'est jamais évident d'affronter une compatriote, qui plus est quand il s'agit de quelqu'un qui joue super bien. La plus grosse différence aujourd'hui entre elle et moi, c'était le service. J'ai très mal servi (7 doubles fautes et seulement 54% de points gagnés derrière la première balle, ndlr). Et c'est ce qui m'a empêchée de passer devant. C'est dommage, car dans le jeu, dans les échanges, j'étais là. Je suis donc déçue, mais c'est également encourageant pour la suite."

Le prochain tournoi de Yanina Wickmayer sera le China Open, le tournoi WTA 1000 de Pékin, du 30 septembre au 8 octobre.