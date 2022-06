Elise Mertens reste 30e mondiale, David Goffin sort du top 50, Zizou Bergs bondit de 61 places

Les nouveaux classements WTA et ATP ont été publiés ce matin. Et les Belges ne vont pas le découvrir avec le même plaisir. Chez les dames, Elise Mertens se maintient. Chez les hommes, David Goffin sort du Top 50, alors que Zizou Bergs grimpe à la 146e place, meilleur ranking de sa carrière.



La semaine dernière, Mertens, qui reste N.1 mondiale en double, a été éliminée dès le premier tour du tournoi WTA 250 de Birmingham par l'Américaine Catherine McNally, issue des qualifications.

Derrière Mertens, Alison Van Uytvanck gagne elle une place après sa victoire finale au tournoi WTA 125 de Gaiba en Italie et se classe désormais 46e. Maryna Zanevska (68e) et Greet Minnen (89e) perdent chacune une place. Ysaline Bonaventure gagne elle trois places et se classe 148e.