Elise Mertens ne veut pas s'arrêter en si bon chemin : "J'ai envie de jouer un quart de finale"

"Ça donne beaucoup d'énergie et c'est bien pour le tennis belge", savoure-t-elle. Au prochain tour, Mertens sera opposée à l'Américaine Coco Gauff, un sacré écueil à franchir pour la Limbourgeoise.

"J'ai envie de jouer un quart de finale ici et je vais tout donner", prévient-elle. "J'ai déjà affronté Gauff une fois mais c'était sur gazon, donc c'est vraiment différent. Je pense que tout est possible face à elle. Sur terre battue, on joue plus de longs échanges donc il faudra éviter un maximum les fautes. Le service sera important aussi."