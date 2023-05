Elise Mertens : "Mon tennis n'est pas vraiment là, mais la victoire oui"

Elise Mertens s'est imposée lors du premier tour de Roland-Garros. La numéro un belge sort tout juste d'une blessure à l'épaule qui a freiné sa préparation pour le tournoi français. "C’était pas ma journée, le tennis n’était pas vraiment là mais j’ai gagné et c’est le plus important. Mon niveau n’était pas super et le service non plus. Je ne me suis entraînée que pendant deux jours donc la victoire était ce qu’il y avait de plus important."

En s'imposant 6-1, 6-4, la Belge a fait preuve de maturité pour conclure face à Viktoria Kuzmova. "L’épaule est à 100% mais mon tennis est à moins. Je n’ai pas vraiment d’excellentes sensations. Je sais que je peux grandir dans les tournois et c’est le point positif. Le deuxième match est mercredi."

La joueur semblait détendue après ce premier match qui était entouré de beaucoup de points d'interrogations. "Le premier tour est toujours stressant, si tu gagnes, tu es un peu plus à l’aise pour la suite du tournoi. L’expérience était là aujourd’hui, je n’ai pas paniqué et c’est positif."