Elise Mertens met un terme à sa collaboration avec son entraîneur Simon Goffin

Elise Mertens et Simon Goffin, c'est (déjà) fini. La joueuse belge la mieux classée au classement WTA a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. "Je suis très reconnaissante de son soutien et ses conseils mais nos vues divergent sur la manière dont je peux devenir une meilleure joueuse. Cela aurait été un trop grand challenge. Je souhaite le meilleur à Simon et je suis sûr qu'il relèvera un nouveau défi très vite."

La collaboration avec le frère aîné de David, 33 ans, n'aura pas duré. Moins de sept mois pour être précis. Mertens travaillait sous l'égide de Simon Goffin depuis décembre dernier. Il succèdait à Robbe Ceyssens, le compagnon de la joueuse belge.

Le timing de l'annonce peut tout de même poser question puisque Elise Mertens s'apprête à jouer la demi-finale du double de Wimbledon : "Je vais maintenant me concentrer sur ma demi-finale de double à Wimbledon avec Zhang Shuai et je vous tiendrai au courant de ma tournée aux Etats-Unis très bientôt.", a conclut Mertens, qui défendra son titre sur le gazon londonien.