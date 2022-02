Elise Mertens insultée violemment après sa défaite, le fléau des paris sportifs sévit plus que jamais en tennis

Les insultes et le harcèlement sont de véritables fléaux des réseaux "sociaux" à notre époque. Dans le monde du tennis, les joueurs et les joueuses sont très régulièrement ciblés par des insultes et des menaces après leurs victoires et leurs défaites. Peu importe le résultat, s’il n’est pas du goût des parieurs sportifs, les tennismen et tennis-women sont assaillis de messages honteux.

Cette pratique est régulièrement dénoncée, et cette fois, c’est au tour d’Elise Mertens de partager un petit florilège de messages reçus après son dernier match, une défaite en quarts de finale à Saint-Petersbourg face à Sakkari. La violence des propos est assez ahurissante et totalement inacceptable. "J’espère que tu crèves ordure" "Je te souhaite d’avoir un cancer et de mourir" "Arrête le tennis" et tant d’autres encore plus vulgaires et inacceptables.

Ces messages sont désormais légion dans le milieu du tennis. Les joueurs, joueuses ou leur community managers passent leur temps à bloquer ces individus, qui créent de nouveaux comptes pour contourner le problème. Scandalisée par ces messages, Ysaline Bonaventure les a régulièrement dénoncés. Elle avait suggéré de lier la création d’un compte sur les réseaux sociaux à une carte d’identité. Le message n’atteint évidemment pas les hautes instances des différents réseaux, qui devront malgré tout un jour prendre des mesures pour calmer ce type de comportements et mettre fin à l’impunité actuelle.