Elise Mertens finit le boulot contre Panna Udvardy et passe au 3e tour de Wimbledon

Elise Mertens s’est qualifiée pour le troisième tour de l’édition 2022 de Wimbledon. La Belge, 31e joueuse mondiale, a pris la mesure de la Hongroise Panna Udvardy. Notre compatriote a bouclé ce match qui avait été arrêté par l’obscurité à un set partout.



Mertens s’est finalement imposée 3-6, 7-6, 7-5. Elle a breaké d’entrée et a fait la course en tête jusqu’à 4-3. La ténacité de Udvardy (7 balles de break en deux jeux) a payé (4-4). Tous les jeux étaient disputés. Le 9e jeu est interminable et tombe finalement dans l’escarcelle de la Hongroise malgré… 9 possibilités de l’empocher pour Mertens (4-5). Mais elle ne se démonte pas, gagne les trois jeux suivants et le match.