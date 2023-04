Elise Mertens élimine Jule Niemeier et rejoint les huitièmes de finale à Madrid

Elise Mertens, 29e mondiale, a rejoint les huitièmes de finale du tournoi de tennis WTA 1000 de Madrid, samedi. Sur la terre battue de la capitale espagnole, la N.1 belge, qui est classée 24e tête de série, a éliminé en seizièmes de finale (3e tour) l'Allemande Jule Niemeier, 23 ans et 67e mondiale. La Limbourgeoise de 27 ans s'est imposée en deux sets 6-3 et 6-4 et 2h07 de jeu.

Menée 0-2 dans le set initial, Mertens a ensuite aligné quatre jeux (4-2) avant de conclure. Dans la seconde manche, elle a réussi le break dans le 6e jeu (4-2). Après l'interruption le temps de fermer le toit en raison de la pluie à 4-3, l'Allemande a égalisé (4-4) mais a cédé sous la pression sur son jeu de service suivant. Mertens jouera son billet pour les quarts de finale contre la Française Caroline Garcia (WTA 5/N.5) ou l'Égyptienne Mayar Sherif (WTA 59). Elise Mertens avait débuté sa saison sur terre par une défaite le 5 avril dès le premier tour au tournoi WTA 250 de Bogota dont elle était la première tête de série. Elle avait souffert de l'épaule. Mertens (WTA 17 en double) forme la 4e tête de série du double en compagnie de l'Australienne Storm Hunter (WTA 11 en double). Elles joueront leur premier match plus tard dans la journée face à la Russe Daria Kasatkina (WTA 8 en simple, 1039 en double) et à l'Italienne Martina Trevisan (WTA 20 en simple, 244 en double).