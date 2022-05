Elise Mertens écarte Gracheva et accède aux 1/8es de Roland-Garros pour la 2e fois

Impeccable Elise Mertens. La N°1 Belge n'a pas tremblé mercredi après-midi et s'est qualifiée sans souci pour les huitièmes de finale de Roland-Garros grâce à son succès 6-2, 6-3 contre la Russe Varvara Gracheva (WTA 71), 21 ans. Un succès loin d'être anodin pour la Limbourgeoise qui accède aux huitièmes de finale de Roland-Garos pour la deuxième fois de sa carrière après 2018. Mertens s'était arrêté au troisième tour lors de ses 4 autres participations à Porte d'Auteuil.

Après avoir mené 2 à 0 dans le premier set, Mertens a vu son adversaire s'accrocher à 2 partout et dans le 5e jeu aussi ne cédant qu'après 6 balles de break et 33 minutes de match. La suite était plus aisée pour la Belge qui remportait la première manche en 45 minutes (6-2).

Si la Moscovite résistait encore en début de second set (2-2), la partie tournait à l'avantage de la numéro 1 belge qui ponctuait sur sa première balle de match (6-3).