Elise Mertens dispose tranquillement de Ruse et file au deuxième tour

Elise Mertens n’a pas tremblé pour son entrée en lice sur l’ocre parisien. La numéro un belge s’est imposée 6-3 6-1 en 1h17 face à la Roumaine Elena Gabriela Ruse (WTA 52) et accompagne donc Alison Van Uytvanck au deuxième tour.

Après la qualification de Van Uytvanck plus tôt dans la journée, Elise Mertens pouvait permettre à la Belgique de réaliser un beau 2/2 sur cette première journée de la quinzaine parisienne. Mais la Belge ne rentre pas bien dans sa rencontre et fait face immédiatement à deux balles de break. Il en suffit d’une à la Roumaine pour mener 0-1. Mais la Belge se ressaisit, débreake et garde son service pour mener 2-1.

La Louvaniste continue sur sa lancée et breake une nouvelle fois son adversaire pour mener 3-1 avant d’augmenter son avantage à 4-1 en n’étant pas mise en danger sur son service.

Mertens connaît toutefois un petit trou d’air et voit la Roumaine revenir à 4-3 suite à quelques fautes directes. Mais une nouvelle fois, la numéro 1 belge repart de l’avant et s’offre une balle de break qu’elle convertit. La voie vers le gain de la première manche est libre. Le bras de la Belge ne tremble pas et elle remporte le premier set 6-3.

La deuxième manche commence bien pour Mertens qui breake d’entrée et va donc faire la course en tête (1-0). La Belge continue à pousser et après avoir conservé sa mise en jeu, elle breake à nouveau pour mener 3-0 dans la deuxième manche.

Ruse n’abandonne pas et s’offre une balle de break à 4-1 qu’Elise Mertens sauve à la volée avant de conserver sa mise en jeu pour mener 5-1. Pas rassasiée, la Louvaniste met encore la pression sur la Roumaine et réalise un jeu blanc sur le service de Ruse pour remporter la deuxième manche 6-1.

Elise Mertens file donc au second tour en s'étant rassuré sur son niveau, elle qui avait abandonné il y a un mois à Istanbul et qui s’était inclinée en quart à Strasbourg.

Au second tour de la quinzaine parisienne, elle sera opposée à la Russe Anastasia Gasanova (WTA 155) ou à la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 68)