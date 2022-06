Elise Mertens, battue par Van Uytvanck: "Alison a livré un très grand match"

Elise Mertens (WTA 29) était un peu déçue, jeudi, après sa défaite au deuxième tour du tournoi WTA 250 sur gazon de Rosmalen, doté de 251.750 dollars, dans un duel 100% belge contre Alison Van Uytvanck (WTA 46). Sur le Centre Court, la Limbourgeoise, 26 ans, s'est inclinée assez sèchement, 6-2, 6-3, contre la Brabançonne, 28 ans, dans un match où elle n'est jamais parvenue à imposer son jeu.

"J'ai le sentiment que c'est surtout Alison qui a livré un très grand match", a indiqué Elise Mertens après sa défaite. "J'ai essayé d'être plus agressive, de rentrer dans le terrain, mais sans succès. Je pense qu'elle avait tout simplement un peu plus de tennis sur gazon dans les jambes. Et cela s'est vu sur le terrain. Avec le mauvais temps, je n'ai guère eu l'occasion de m'entraîner ces derniers jours et cela ne m'a pas facilité la tâche. Pour sa part, elle a commis peu de fautes, elle a bien servi et quand j'essayais d'être offensive, elle trouvait toujours une réponse. Je suis toujours engagée en double (NdlR : avec la Russe Veronika Kudermetova) et je vais de profiter du restant de cette semaine pour améliorer certaines aspects de mon jeu et trouver de meilleures sensations. J'ai de toute manière encore deux tournois d'ici Wimbledon et je vais tâcher de gagner un maximum de matches".

En double, Elise Mertens s'est toutefois bien qualifiée pour les quarts de finale, en battant, 6-2, 6-4, la paire composée de l'Allemande Julia Lohoff et la Tchèque Renata Voracova. Avec Veronika Kudermetova, elle affrontera désormais Kimberley Zimmerman, associée à la Polonaise Katarzyna Piter.