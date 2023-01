Elise Mertens battue par Maria Sakkari, la Belgique éliminée de la United Cup

La Belgique est mathématiquement éliminée de la United Cup, tournoi de tennis par équipes mixtes, après la défaite en deux sets, 6-1, 7-5, d'Elise Mertens (WTA 29) face à la Grecque Maria Sakkari, 6e mondiale, mardi à Perth en Australie. La rencontre a duré une heure et 20 minutes.

Menée 2-1 par la Grèce suite à cette défaite, la Belgique avait déjà perdu toute possibilité de se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Battue 3-2 par la Bulgarie dimanche, la Belgique devait s'imposer au moins 4-1 face à la Grèce pour espérer terminer à la première place du groupe.

La défaite de Zizou Bergs (ATP 129) contre Michail Pervolarakis (ATP 506) 7-5, 1-6, 3-6 restera donc sans conséquences pour nos couleurs alors qu'un dernier double mixte est au programme et opposera David Goffin et Elise Mertens à Stefanos Tsitsipas et Maria Sakkari.