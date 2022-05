Elise Mertens bat Kirsten Flipkens et passe en 8e de finale du double

Elise Mertens et la Russe Veronika Kudermetova se sont qualifiées pour les 8e de finale (3e tour) du double dames de Roland-Garros, samedi à Paris. La paire belgo-russe, tête de série N.2, s'est imposé 6-2, 6-2 en 1 heure et 24 minutes face au duo composé de Kirsten Flipkens et la Canadienne Leylah Fernandez.

C'est déjà contre Mertens et Kudermetova que Flipkens avait vu son parcours s'arrêter en quarts de finale du double au dernier Open d'Australie, où la Campinoise était associée à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo.

'Flipper', 36 ans et désormais 307e mondiale en simple, n'a pas disputé les qualifications. La Belge, 75e mondiale en double, avait atteint le dernier carré du double en 2019 à la Porte d'Auteuil, en compagnie de la Suédoise Johanna Larsson.

Elise Mertens et Veronika Kudermetova affronteront en 8e de finale les Chinoises Yi-Fan Xu et Zhaoxuan Yang, têtes de série N.13.

Elise Mertens s'est qualifiée vendredi pour les 8e de finale du simple en battant la Russe Varvara Gracheva 6-2, 6-3. Elle rencontrera l'Américaine Cori Gauff dimanche pour une place en quarts de finale.