Elise Mertens avant Roland-Garros : "Priorité au simple, j’ai des points à défendre"

Elise Mertens est l’une des quatre Belges engagée dans le tableau final de Roland-Garros, et la mieux classée de tous. Particulièrement heureuse d’entamer le Grand-Chelem parisien, la Belge débutera ce dimanche et devrait avoir le soutien de pas mal de compatriotes. En termes d’objectifs, Elise espère faire aussi bien que l’an dernier (quatrième tour) et pour cela, donnera la priorité au simple. Elle a répondu aux questions de Christophe Delstanches, notre envoyé spécial sur place.

Récemment blessée, Mertens a rassuré sur son état physique : "Je me sens bien, peut-être pas à 100% mais je peux jouer. Je pense que ça va aller. J’ai mon kiné avec moi, donc ça aide beaucoup. Et je suis prête pour dimanche."

Que pouvez-vous espérer dans ce tournoi ? "Je vais essayer de gagner des matches, j’ai un quatrième tour à défendre parce que j’aimerais rester dans le top 30. Mais je dois jouer des matches, gagner des matches. Je commence dimanche et puis on verra mais j’avance match par match. En tennis on ne sait jamais mais je vais tout tenter."

Quelle sera la clé pour son entrée en lice ? "J’ai joué pas mal de matches, et j’ai aussi engrangé de la confiance en gagnant le double à Rome. Je me suis aussi reposée quelques jours et ça aide tant mentalement que physiquement. Je pense que je suis prête pour jouer. Je devrai être agressive, prendre point par point. Je joue une lucky loser donc elle a déjà joué quelques matches, peut-être qu’elle est aussi un peu fatiguée, je ne sais pas. Je pense qu’elle va jouer au meilleur niveau possible, c’est à moi de faire quelque chose."

Et évidemment comme à chaque Roland-Garros, les Belges seront présents dans le public : "Ça c’est très chouette, c’est toujours à Paris où il y a des Belges qui viennent voir les matches. En plus c’est un dimanche, c’est pour ça que c’est un plus de jouer demain."

Jouer sa carte en simple ou en double ? "La priorité c’est le simple, c’est sûr. J’ai un quatrième tour à défendre, donc quelques points aussi et je veux rester dans le top 30 donc je dois gagner des matches ici et tenter de faire mieux. Pour ce qui est du double, on a gagné Rome ensemble (ndlr. avec Storm Hunter) et l’objectif est de bien faire ici. Mais on verra parce que le simple est la priorité et ça, c’est dimanche."

Détendue ou plutôt stressée au moment d’aborder ce Grand-Chelem ? "Je suis excitée, j’adore les Grand-Chelem, c’est quelque chose de très spécial pour moi. Ce n’est pas la première fois que je suis ici, mais quand même, ça reste vraiment spécial."

La rencontre d’Elise Mertens sera à suivre en direct vidéo sur la RTBF.