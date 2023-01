Elise Mertens avance au troisième tour de l’Australian Open : "Ce n’était pas mon meilleur match. Mais j’ai été solide"

Elise Mertens s’est qualifiée pour le troisième tour de l’Open d’Australie de tennis, premier tournoi du Grand Chelem, jeudi, à Melbourne. La N.1 belge, 32e joueuse mondiale, a battu en deux sets 6-4, 6-3, l'Américaine Lauren Davis (WTA 84). La rencontre a duré 1 heure et 12 minutes.

"Je suis surtout contente d’avoir gagné en deux sets", a-t-elle confié après sa victoire. "Je ne suis pas très bien rentrée dans la partie, mais je servais bien et j’obtenais beaucoup de points gratuits qui m’étaient bénéfiques. Je suis donc satisfaite. Ce n’était pas mon meilleur match, mais cela a suffi aujourd’hui. Je savais que ce serait une adversaire différente de celle de mon premier tour, difficile aussi car elle venait de remporter le tournoi de Hobart. Elle avait beaucoup de matchs dans les jambes. La clé, cela a été de pousser pour mener à chaque fois dans les fins de set. C’est un tournoi du Grand Chelem. J’ai essayé de dicter le jeu un peu plus. Ce n’était pas facile, car il y avait du vent. Mais j’ai été solide. Je suis contente."

Elise Mertens a toujours bien joué à l’Australian Open. Demi-finaliste en 2018, à sa toute première participation, la N.1 belge vient ainsi de se qualifier pour la sixième fois consécutive pour le troisième tour à Melbourne. Elle retrouvera désormais samedi la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 5), 24 ans. "J’adore jouer ici", s’est-elle exclamée. "J’ai toujours de très bonnes sensations ici, une bonne énergie et je reviens toujours avec beaucoup de plaisir. En Belgique, il pleut et il fait froid durant la préparation hivernale et c’est dès lors très chouette de retrouver le soleil de Melbourne. J’essaie d’ailleurs de savourer un peu plus mon tennis aujourd’hui. Quand j’étais plus jeune, c’était assez stressant. J’ai un peu plus d’expérience désormais et je me fais plus confiance, comme contre Garbine (NdlR : Muguruza) au premier tour. Ce troisième set était vraiment bon."

Mertens est la seule Belge encore engagée en simple dames après les éliminations au premier tour d’Alison Van Uytvanck, de Maryna Zanevska et d’Ysaline Bonaventure.