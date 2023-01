Elise Lucet a eu très peur sur un tournage de son émission "Cash Investigation"

Elise Lucet est l'une des journalistes qui a changé la façon de faire dans les magazines d'investigation. Dans son émission "Cash Investigation", elle n'hésite pas à aller aux contacts de ses interlocuteurs.

Sur le plateau de "C Médiatique" sur France 5, la journaliste a raconté avoir eu peur lors d'une rencontre avec un président de syndicat : "C'était le Président du syndicat du cuir européen. On avait une enquête qui était en béton armé. Ça faisait des semaines qu'on essayait, même des mois qu'on essayait de l'interviewer et il répondait systématiquement non, non, non, non. On arrive dans un immeuble, mais vraiment assez impersonnel. On ne s'est pas dit qu'il y avait un grand syndicat qui était dans cet immeuble, on déambulait dans les couloirs."

Elise Lucet explique que la personne a essayé de l'enfermer dans une salle de réunion : "Tout d'un coup, on arrive devant cette porte, il y avait le logo, on n'était pas sûr qu'il soit là, on rentre, s'est-elle souvenue. Il essaie de m'attirer à l'intérieur pour m'enfermer avec lui. Dans les images qui suivent, il a un regard qui fait un peu peur."

Le style Elise Lucet fait peur mais c'est aussi ce qui fait l'audience de l'émission. L'ancienne présentatrice du journal télévisé de 13h sur France 2 dévoile qu'il est aujourd'hui plus difficile de tourner son émission "Cash Investigation" : "La première année, on avait enregistré les huit Cash sans que personne ne sache à quoi ressemblait l'émission, c'était génial parce que tout le monde me voyait arriver en se disant 'oh c'est la présentatrice sympa du 13h, cool !' et au bout de la cinquième question, je voyais un truc changer dans leur regard."