Elise Leboutte et Lucile Bertrand, au Centre Culturel de Namur : vers la lumière, et sur les traces de la mémoire

L’Expo "Elsewhere", installée au CCN met en relation les œuvres de deux artistes plasticiennes : Elise Leboutte et Lucile Bertrand. Tableaux colorés, en symbiose avec la lumière pour Elise, et travail sur le souvenir, la trace et la mémoire pour Lucile.

Un exemple ? Ses petits sacs de verre soufflé, symboliques d’un bagage personnel. Celui que l’on emporte en voyage, pour les vacances, dans un déménagement ou dans un exil douloureux. Le sac est toujours synonyme de déplacement.

Rencontre avec Elise Leboutte, Lucile Bertrand, les artistes, et Yves Depelsenaire le commissaire de l’exposition…

Au CCN jusqu’au 18 mars