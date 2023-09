Elise a 11 ans, elle est la cadette de la famille et c’est sa grande sœur qui lui a transmis sa passion pour la musique. Elle regarde The Voice depuis des années et a même déjà assisté plusieurs fois aux enregistrements. En participant aux blinds, elle réalise l'un de ses plus grands rêves. D'autant plus que sur le banc des coachs se trouve son chanteur préféré : Black M.

Lors de son audition à l’aveugle, elle a choisi d’interprété "Forrest" de Soprano, un choix stratégique puisque l'artiste est un ami de Black M. Matthew Irons et Black M se sont livré une belle bataille pour la jeune fille, mais c’est finalement sans surprise dans l’équipe de Black M qu’elle a décidé de continuer l’aventure.