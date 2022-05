Élisabeth, une reine à Maredsous… et pas seulement une souveraine !

Un nouveau bourdon est fondu, avec les restes du précédant, mais on le voit un peu plus grand encore : 7.100 kg. Le 6 juillet 1947, la reine est de retour à l’abbaye pour le baptême de l’imposante masse dotée d’une inscription éloquente : " Des amis m’ont donnée à l’Abbé Columba au temps du jubilé. Les Germains m’ont brisée et enlevée dans la fureur de la guerre. Je suis revenue avec la paix. Deux fois Slégers, à Tellin, m’a fondue, et deux fois Célestin m’a ointe. Deux fois une Reine a dit mon nom : ELISABETH. Moi-même ayant souffert, je chante deuils et joies ".

Mais les aventures d’Élisabeth " 2 " n’en sont pas pour autant terminées… La nuit de Noël 1948, tandis qu’elle annonce la messe de minuit, l’une de ses anses se rompt, précipitant la masse dans le vide qui crève la voûte du rez-de-chaussée de la tour. Des moines se précipitent et, entendant un râle qui leur fait craindre que l’un de leurs frères ait été écrasé – une coule dépasse du fatras provoqué par la chute – seront vite rassurés : ce " râle " n’était que le bruit du moteur qui, tout en haut, continuait à fonctionner !