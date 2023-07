Elisabeth est devenue elle-même grâce à la danse : "La femme qui est en moi, je n'ai pas à la cacher"

Quand elle était petite, Elisabeth rêvait de suivre des cours de danse, mais son père s’y opposait fermement : "Non ! Ça, c’est pour les filles !" À l’époque, Elisabeth était considérée comme un petit garçon et devait se conformer à ce qu’on attendait d’elle. Aujourd’hui, Elisabeth dirige une école de danse à Tournai et elle a décidé de changer de carte d’identité.

Depuis le 1er janvier 2018, les personnes transgenres peuvent faire modifier officiellement l'enregistrement du sexe et leurs prénoms sans devoir répondre à certaines conditions médicales.

Elisabeth explique à l’équipe de VEWS que sa féminité n’a jamais posé aucun problème dans le milieu de la danse. Elle s’est toujours sentie androgyne et ne veut pas changer qui elle est en rentrant dans une case. "C’est le hasard de la vie qui a fait que j’ai été plus vers le côté féminin."

En changeant officiellement son prénom et son sexe, elle veut se simplifier la vie et éviter des situations absurdes : comme cette fois où on lui a refusé l’embarquement dans un avion à cause de sa carte d’identité "Monsieur", cette autre fois où l’employé de la poste refuse de lui donner son colis. Ou encore toutes ces fois où sa présence dans les toilettes publiques a posé problème aux autres.

Depuis qu’on l’appelle Elisabeth, c’est un poids en moins sur ses épaules. Elle se sent "libérée, soulagée et surtout plus vraie".