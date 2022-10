Élisabeth, duchesse de Brabant en attendant d’être reine

Le premier landgrave de Brabant sera Henri III, comte de Louvain et de Bruxelles, élevé à ce titre en 1085 par l’empereur du Saint-Empire, Henri IV. C’est en 1183 que Frédéric Barberousse décide d’élever le landgraviat de Brabant au rang de duché, pour le futur Henri 1er, dit " le Courageux ", fils de Godefroid III.

Outre le fait d’être le premier duc de Brabant, Henri sera également par héritage paternel, comte de Louvain et de Bruxelles, marquis d’Anvers et duc de Lothier. C’est avec lui qu’apparaît le lion d’or sur fond de sable du duché de Brabant qui deviendra les armes de la monarchie belge, récemment augmenté de l’écu aux couleurs des princes de Saxe, rappelant les origines de la famille royale ainsi que le fait qu’en 2015, elle a récupéré ses titres allemands délaissés après la Grande guerre. Tous les enfants de la famille qui ne porteront pas le titre de prince de Belgique, se verront gratifiés des titres de prince de Saxe-Cobourg et Gotha, ainsi que de duc de Saxe.