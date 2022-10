Elisabeth Degryse (Mutualité chrétienne) : "le secteur des soins de santé n’est pas une variable d’ajustement"

D’abord le contexte. L’impact de la crise actuelle sur le secteur des soins de Santé est plus que préoccupant pour Elisabeth Degryse. " L’impact sur la santé des Belges commence à être vraiment important ". Et la vice-présidente de constater : " On constate de plus en plus non seulement des reports de soins mais des annulations de soins. Dans les hôpitaux, la fréquentation n’est pas revenue à la situation d’avant crise covid. Environ 10% en dessous. Ce qui est un signe inquiétant car cela signifie qu’il y a des gens qui ne viennent plus se faire soigner ". Du côté des aides à domiciles, l’experte de la Santé tire le même bilan : des personnes dans le besoin font une croix sur leurs soins de santé.