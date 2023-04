Elisabeth Borne a présenté sa feuille de route pour les "cent jours d'apaisement"

Le communiste Ian Brossat a déploré de son côté un "blabla technocratique", regrettant qu'il n'y ait "rien de concret sur les salaires et le pouvoir d'achat" et "pas un mot sur la réforme des retraites".

"Le niveau d'impuissance et de renoncement de la Première ministre est terrifiant", a jugé pour sa part le député de droite Aurélien Pradié, membre du parti Les Républicains.

"Emmanuel Macron et Élisabeth Borne n'ont plus rien à dire ni à proposer aux Français. Il n'y a plus de gouvernement à la tête de la France, seulement une administration des affaires courantes", a jugé pour sa part la patronne des députés d'extrême-droite, Marine Le Pen.

L'exécutif tente également de se relancer alors que perdure la contestation contre la réforme des retraites, et que les syndicats tenteront une nouvelle démonstration de force dans la rue à l'occasion du 1er mai.

Depuis la promulgation de cette réforme, M. Macron s'est lancé dans une série de déplacements pour vanter son action et tenter de renouer avec les Français.

Mais ces déplacements sont accompagnés à chaque fois de manifestations d'opposants et de concerts de casseroles, comme pour la plupart des visites des ministres sur le terrain.