Elisabeth Báthory, l'histoire de la comtesse sanglante qui a inspiré les récits de vampires

À 30 ans, la comtesse est accusée d’avoir fait disparaitre, torturer et enfin tuer un bon nombre de personnes. A l’époque, beaucoup de gens venaient au château de la Comtesse pour se faire soigner. Mais beaucoup n’en ressortaient pas… En effet, le château était le théâtre de nombreux meurtres, tortures, mauvais traitements. Plus tard, une enquête sera menée préalablement au procès. Et lors de celle-ci, quatre servants sont interrogés.

La Comtesse n’a jamais avoué les faits qui lui étaient reprochés. Elle ne sera pas emprisonnée mais assignée à résidence grâce à son titre de noblesse. Par contre, ses quatre serviteurs seront, eux, reconnus coupables de plusieurs meurtres et écoperont de la peine de mort.

Lorsqu’ on s’attarde un peu plus sur l’interrogatoire de ces quatre personnes, on apprend qu’avant d’être entendu, ces derniers ont été torturés. Quant à la retranscription du procès, on constate bizarrement la présence de plusieurs écritures différentes ! Enfin, la traduction du procès pose lui aussi problème puisque les quatre personnes concernées sont parfois pronominalisés en "Il" ou "Elle".

