Eliott Crestan, content de sa sixième place sur le 800m mais déçu de sa course : "Tactiquement j’ai été à c***r"

Eliott Crestan a terminé sixième de la finale du 800m des championnats du monde en salle d’athlétisme. Un bon résultat pour le Belge qui est satisfait du résultat mais pas forcément du contenu de sa prestation comme il l’a expliqué à Martin Weynants : "Je suis très content. Je venais vraiment dans l’objectif de faire une finale. C’est chose faite. Une fois qu’on est en finale, on veut toujours plus. Tactiquement j’ai été à c***r. C’est l’expérience, j’apprends".

Un peu trop attentiste dans la première partie de course, Crestan n’a pas réussi à refaire son retard dans la dernière ligne droite : "J’ai pris un départ assez prudent et je me suis même fait dépasser par Arop qui était à l’extérieur. Donc mon départ n’était vraiment pas bon du tout. Mais c’est comme ça. La course est partie vite. J’aurais dû me mettre devant. J’ai eu plus de mal au démarrage. J’avais le neuvième temps, je suis sixième. L’objectif était de faire une finale donc je suis très content".

Le Belge s’est un peu fait bousculer par la caractéristique très physique des courses en indoor : "Le problème en indoor c’est que c’est très compliqué de dépasser. On court avec des malades. Il faut vraiment se placer. Dans les autres championnats, il y a moyen de dépasser mais ici avec des malades comme ça c’est impossible. Tout le monde a un niveau de malade donc dès que tu essaies d’accélérer, le mec repasse et au final tu ne t’arrêtes plus. Il faut savoir mettre de grosses accélérations. Je n’ai pas encore ce niveau".

Après cette finale, le but sera maintenant d’enchaîner en s’appuyant sur cette performance : "L’objectif c’est de participer à plusieurs finales. J’espère que ce ne sera pas la dernière. C’est de l’expérience. Maintenant je sais que dans une série en indoor il faut aller à fond. Les 200 premiers mètres c’est à fond".