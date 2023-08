Eliott Crestan, blessé, déclare forfait pour les Mondiaux de Budapest

Eliott Crestan a déclaré forfait pour les championnats du monde d’athlétisme, qui se tiendront du 19 au 27 août à Budapest. Le Namurois l’a indiqué mardi à l’agence Belga, confirmant une information du journal Le Soir.

Blessé fin mai à l’ischio, Crestan avait repris la compétition la semaine dernière aux championnats de Belgique, où il a décroché le titre national du 800 m devant Pieter Sisk et Tibo De Smet. L’athlète du Smac est ensuite parti en stage à Bordeaux et s’est de nouveau blessé à l’ischio. Il n’a dès lors plus eu d’autre choix que de faire une croix sur les Mondiaux, voire éventuellement sur la fin de sa saison. Eliott Crestan avait décroché la médaille de bronze du 800 m l’hiver dernier lors de l’Euro en salle d’Istanbul.