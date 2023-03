Eliot Matazo sur la succession de la génération dorée : "Avec les talents qu’on a, on ne peut faire que des bonnes choses"

Les Diablotins sont actuellement en camp d'entraînement du côté d'Algorfa, en Espagne où ils ont partagé face à la République tchèque (0-0) en match amical. Un camp d'entraînement qui va servir aux U21 à préparer l'Euro qui se déroulera en juin.

A cette occasion, Lancelot Meulewaeter a rencontré Eliot Matazo, qui évolue à Monaco, et qui fait désormais partie des cadres des Diablotins. Pour lui, c'est toujours une fierté d'être appelé en équipe nationale. "Ça fait toujours plaisir de revenir en Belgique et en venant en U21, tu revois des têtes que tu n'avais pas vu depuis longtemps, tu revois tes copains. Et puis c’est vrai que ça permet de changer un peu la routine et je pense que c’est aussi important pour un joueur de foot. Quand j’apprends ma sélection, c’est toujours avec un grand sourire et avec plaisir que je viens", affirme le milieu de terrain.

Et l'Euro, Eliot Matazo ne veut pas y aller en touriste : "C’est un tournoi particulier. On n’a pas la chance de jouer ce genre de tournoi chaque année. C’est un grand événement qui arrive. Je prends ça très sérieusement pour pouvoir montrer une bonne image de nous. En voyant tous les noms qui sont passés par ce genre de compétition, c’est un plaisir et j’ai hâte d’y être".

Avec le nombre de jeunes qui ont intégré le noyau A lors du dernier rassemblement, Tedesco a montré qu'il y avait de la place pour les nouveaux venus et les U21 peuvent donc rêver d'une sélection chez les A : "C’est un rêve et en même temps un objectif. Je pense que tout jeune joueur rêve d’un jour jouer pour l’équipe nationale. C’est un objectif mais ça passe d’abord par des bonnes performances avec les U21 et en club pour pouvoir atteindre ce niveau-là".

En cas de bonne performance à l'Euro, les Diablotins pourraient disputer les Jeux Olympiques. Une compétition qui fait également rêver le joueur de Monaco : "C’est également une compétition assez particulière. Je pense qu’il ne reste pas beaucoup de places pour les équipes européennes donc en faire partie, c’est un de nos objectifs. Ça voudrait dire qu’on serait arrivé dans le dernier carré de l’Euro. En tant que compétiteur, j’ai envie d’y être".

Pour être sélectionné, il faudra briller avec Monaco. Et depuis quelques semaines, le Belge a retrouvé une place de titulaire sous la houlette de Philippe Clement : "Depuis le retour de la Coupe du monde, je joue plus régulièrement. J’enchaîne les bonnes performances. C’est plutôt plaisant. Avec Philippe, on a toujours eu une bonne entente. C’est quelqu’un qui m’aide beaucoup. C’est sûr qu’il y a de la confiance, moi aussi j’ai confiance en lui. On peut dire que pour l’instant, ça va plutôt bien", explique celui qui s'épanouit sur le Rocher.

A l'heure où beaucoup se demandent vers où se dirige l'équipe nationale et quelle sera la relève de la génération dorée, Eliot Matazo n'est pas très inquiet et est sûr qu'il y a suffisament de qualités pour continuer à briller : "Je pense qu’il y a un début à tout. Quand la génération dorée est arrivée, je ne pense pas qu’on les voyait directement comme la génération dorée, c’est un processus. Un processus qui va mettre du temps et les gens doivent être patients. Tout le monde est conscient qu’il y a du talent. On arrive dans une nouvelle ère et il va falloir reconstruire. C’est un processus qui est en train de se mettre en place et j’ai la certitude que tout va bien se passer. Avec les talents qu’on a, on ne peut faire que des bonnes choses".