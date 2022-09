Eliot Matazo (Diablotins, Monaco) sur le Gril : " Cesc Fabregas est mon grand frère, il m’a inculqué l’exigence et l’éthique de travail "

Le moment venu des petits papiers : parmi une quinzaine de papiers-mystères, il en choisit 5 au hasard. Et commente.

PREMIER PAPIER : LIONEL MESSI. (Son visage s’éclaire) " Un joueur hors-catégorie ! On a tous été inspirés par l’Argentin ! Petit, je n’aurais jamais imaginé croiser Messi sur un terrain : j’avais accumulé les vidéos de lui… et là, je l’affronte en Ligue 1. Mais sur le pitch, c'est un adversaire comme un autre et on ne pense qu'à une chose : gagner. C’est quelqu'un de très humble, qui impressionne par sa présence et son calme. Son maillot ? (Il rigole) Non, je ne le lui ai pas demandé… et ce n’est d’ailleurs pas mon genre : les maillots que je collectionne, ce sont ceux des Belges avec qui j’ai joué ! "

DEUXIEME PAPIER : MAMAN. (Il sourit) " Ma maman est la personne la plus importante dans ma vie et dans ma carrière. Car avant d'avoir un mentor, c'est elle qui gérait tout. J’ai grandi quasiment toute ma vie avec elle… et avec mes sœurs aussi : je suis le petit dernier, entouré de femmes et elles me chouchoutent (clin d’œil). Ma mère, au début, elle ne connaissait rien au milieu de foot : on a découvert ensemble ! Si elle est envahissante, comme toutes les mères ? Disons que je suis en train de grandir et elle commence un peu à se décoller de moi… mais elle est toujours bien présente (clin d’œil). Aujourd’hui, elle débriefe mes matches avec moi, mais bon… ses analyses ne sont pas toujours justes. (Sourire) C'est bien d'avoir quelqu'un justement qui ne connaît pas le foot à fond : ça donne du recul et ça permet de déconnecter… car moi, je suis du genre à regarder tous les matches ! "